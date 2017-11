Disperso al largo della Patagonia Sottomarino argentino scomparso, mistero si infittisce: i segnali forse non provenivano dal San Juan I sette tentativi di chiamata registrati ieri hanno fatto sperare, ma la Marina argentina ha dubbi e sta cercando di "confermare la loro veridicità"

Condividi

S'infittisce il mistero del sommergibile argentino San Juan disperso nell'Atlantico da mercoledì: la Marina di Buenos Aires ha precisato che non si sa con sicurezza se i sette tentativi di chiamate satellitari riferiti qualche ora fa provenivano in effetti dal sottomarino.



I segnali ricevuti sono stati "brevi e di bassa intensità, stiamo quindi cercando di verificare l'informazione per poter risalire a qualche dato concreto, come la geolocalizzazione del San Juan", ha precisato il portavoce della Marina, Enrique Balbi. "Stiamo cercando di confermare la veridicità delle chiamate", ha puntualizzato Balbi, ribadendo d'altra parte che per le 44 persone a bordo "non ci sono problemi di cibo o di ossigeno". Circa le ipotesi che si fanno su quanto sia successo, Balbi ha sottolineato che "nessuna ipotesi" per ora è esclusa.



Anche il responsabile della base navale di Mar del Plata, Gabriel Gonzalez, ha precisato che al momento "non c'è una chiara evidenza" del fatto che i contatti siano provenuti dal sommergibile o che siano invece stati "collegamenti in arrivo".

Sette i tentativi di chiamate satellitari

Sono state registrate sabato. Le chiamate, di una durata tra i 4 ei 36 secondi, sono state registrate tra le 10:52 e le 15:42 in diverse basi della Marina argentina, sebbene non siano riuscite a stabilire una connessione.