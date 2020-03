Coronavirus Abi: chi può non vada in banca. Sportelli aperti ma meglio prima telefonare.Tutti servizi online

🔴🔴🔴C’È UN’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO🔴🔴🔴

PUOI FARE LA MAGGIOR PARTE DELLE OPERAZIONI BANCARIE SENZA ANDARE ALLO SPORTELLO: VAI IN BANCA SOLO SE NECESSARIO‼️#Fabi #coronarvirusitalia #COVIDー19 pic.twitter.com/xlTzxrvh21 — FABI (@FABI_News) March 15, 2020

Un nuovo appello ad evitare di andare in banca, anche se gli sportelli riapriranno lunedì con i presidi sanitari, e a utilizzare il più possibile i servizi online e al bancomat. E' quello che arriva dal presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, e dal direttore generale Giovanni Sabatini. L'Abi invita chi desiderasse andare comunque, in particolare gli anziani che avessero meno confidenza con le tecnologie, a "telefonare in banca per consigliarsi su come risolvere il problema, ma senza uscire di casa"."Hai il bancomat? Hai l'internet banking? C'e' un'epidemia sanitaria in corso: vai in banca solo se necessario". Anche la Fabi, principale sindacato dei bancari, lancia sui social network un appello per invitare tutta la clientela degli istituti di credito a limitare le "visite" nelle filiali, con l'obiettivo di arginare la diffusione del Coronavirus. Due gli hashtag con cui la Fabi sta promuovendo la campagna social: #blocchiamoilvirus e #iostoacasa. "Quando l'emergenza sara' finita, le lavoratrici e i lavoratori bancari saranno pronti ad accoglierti in filiale come hanno sempre fatto" spiega la Fabi in un volantino digitale, rivolgendosi a tutti i correntisti italiani.