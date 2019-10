Strage in Francia Accoltella i colleghi poliziotti, 5 morti in commissariato a Parigi. Si era convertito all'Islam 45 anni, descritto come un "funzionario modello" che non aveva "mai presentato difficoltà comportamentali" né "il minimo segno di allerta", si era convertito 18 mesi fa. La moglie, musulmana, è in stato di fermo

Condividi

Il funzionario di polizia che oggi ha accoltellato e ucciso 4 colleghi nella questura di Parigi, prima di essere abbattuto a colpi di arma da fuoco, si era convertito all'islam da 18 mesi, secondo fonti della tv francese Bfm. La procura di Parigi rende inoltre noto che la moglie, musulmana, è in stato di fermo. La notizia giunge dopo la perquisizione, avvenuta nel pomeriggio, nell'abitazione della coppia a Gonesse, in val d'Oise.

L'assalto mortale di oggi arriva proprio all'indomani di uno sciopero della polizia per la preoccupante escalation di aggressioni contro gli agenti. Testimoni hanno parlato di scene di autentico panico, con persone in fuga in lacrime; l'accesso all'area è stato totalmente bloccato dalle forze dell'ordine.

Si cerca, ora, di capire cosa abbia spinto questo "funzionario di polizia modello" di 45 anni, affetto come la moglie da una lieve sordità e che non aveva "mai presentato difficoltà comportamentali" né "il minimo segno di allerta", a uccidere- in una folle spedizione, armato di coltello in ceramica-, quattro colleghi del commissariato di polizia alla questura di Parigi. E' Le Figaro a raccontare che l'aggressore è stato ucciso dal fuoco dei poliziotti; e che diversi poliziotti sono rimasti feriti.

Gli inquirenti, in un primo momento, sono sembrati escludere il movente terroristico e orientati a "privilegiare la pista di un conflitto interno", come riferiscono fonti citate dall'emittente Bfm-tv. Secondo fonti di Le Figaro, si potrebbe trattare di "una vicenda sentimentale". Altre parlano di una controversia sul posto di lavoro.



Tutto è iniziato alle 13: il funzionario ha prima accoltellato una poliziotta vicino al suo ufficio, poi ha iniziato a camminare in altre zone del commissariato, uccidendo un secondo agente all'interno di un ufficio, un altro sulle scale e un altro nel cortile del commissariato. E' qui che è stato abbattuto a colpi di arma da fuoco da un agente.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è giunto nel frattempo al commissariato, che si trova sull'Ile-de-la-Cité, per "testimoniare il suo sostegno e la sua solidarietà all'insieme del personale". Sul posto anche il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, che ha rinviato la partenza per una visita -prevista da oggi - in Grecia e Turchia.

"Dall'aggressore mai nessuna avvisaglia"

L'assalitore non ha "mai presentato difficoltà comportamentali" né "il minimo segno di allerta" ha detto Castaner, parlando ai cronisti. Il ministro ha quindi rivolto le sue condoglianze alle famiglie delle quattro vittime e ha riferito che un quinto ferito sta attualmente subendo un'operazione in ospedale, ma le notizie "sono rassicuranti".