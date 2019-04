Salerno Accoltella la sua ex, donna in gravi condizioni

Immagine di repertorio

Condividi

Non accettava la fine della loro storia extraconiugale, avrebbe visto la sua ex scambiarsi dei baci in macchina con un ragazzo e l'ha aggredita con un coltello da macellaio. È successo a Salerno, intorno alle 18.30 di oggi. Lui, un infermiere di 64 anni, è stato arrestato e aveva precedenti per stalking. Lei, una romena di 38 anni, si trova in condizioni disperate in ospedale.L'uomo, secondo gli accertamenti dei carabinieri, ha notato dentro una macchina la donna, che stava in compagnia di un altro uomo. Il 64enne aveva avuto con lei una relazione extraconiugale per cinque anni, che sarebbe finita per volontà di lei. L'uomo ha seguito l'auto con i due a bordo e, quando li ha visti scambiarsi delle effusioni, stando a quanto ha raccontato ai militari, ha tagliato la strada alla macchina con la sua vettura, l'ha fermata e con un coltello con una lama lunga 35 centimetri, è andato sul lato passeggero e, dopo aver aperto lo sportello, ha colpito la giovane con dei fendenti all'addome. Un fendente le ha reciso l'aorta addominale: è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Il fatto è accaduto mentre c'era molta gente per strada.Un militare libero dal servizio si è accorto dell'aggressione ed è sceso dalla sua macchina per prestare soccorso. Quando è arrivato all'altezza dello sportello, il carabiniere è riuscito a bloccare il 64enne dopo avergli tolto il coltello dalle mani. Nel frattempo, è arrivata un'altra pattuglia. La ragazza è scesa dalla macchina e si è accasciata in una pozza di sangue. Sono, quindi, arrivati i soccorsi. L'uomo è stato arrestato e i carabinieri hanno scoperto che nel 2014 ha avuto una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima, dopo una denuncia per atti persecutori fatta da un'altra donna con cui avrebbe avuto una relazione extraconiugale.