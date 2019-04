Lite tra clochard Accoltella uomo con crocefisso a Stazione Termini. Salvini alza sicurezza. M5S: lettere non bastano

Avrebbe uno sfondo religioso, secondo quanto conferma la polizia, la lite avvenuta sabato tra due clochard alla stazione Termini di Roma e sfociata in un accoltellamento. Secondo quanto riferisce la vittima agli inquirenti, la discussione sarebbe degenerata quando un cittadino marocchino 37enne avrebbe notato un crocifisso appeso al suo collo, prima di accoltellarlo alla gola. Quando ha visto il crocifisso al collo del georgiano gli avrebbe detto "italiano, cattolico di m****".Dopo l'aggressione, l'uomo ha tentato la fuga, ma è finito in manette: la Polizia ha fermato poco dopo il cittadino marocchino, anche lui senza fissa dimora.Il ministro dell'Internoin seguito a quest'atto ha scritto a prefetti e questori. "Scrivo a tutti i prefetti e questori - annuncia Salvini - per aumentare controlli e attenzione in luoghi di aggregazione di cittadini islamici, per prevenire ogni tipo di violenza contro cittadini innocenti"."Dopo Torino, Roma. I tristi fatti di cronaca di questi giorni, con l'aggressione prima a due agenti della polizia da un soggetto che sarebbe dovuto essere già espulso, poi con l'accoltellamento di oggi dimostrano che il vero problema sono i quasi 600mila irregolari che abbiamo in Italia. E sui rimpatri non è stato fatto ancora nulla. Il problema ce lo abbiamo in casa, non è che scrivendo una lettera o una circolare si risolvono le cose. Bisogna fare di più sui rimpatri che sono fermi al palo". È quanto sottolinea ilLaindaga per tentato omicidio aggravato dall'odio religioso per l'accoltellamento avvenuto sabato alla stazione Termini. Ancora non sarebbe del tutto chiara la dinamica dei fatti agli inquirenti perché la vittima avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti discordante in due circostanze differenti. Al pm Alberto Galanti avrebbe detto di essere stato aggredito per motivi religiosi, legati al fatto che indossava al collo una catenina con un crocefisso, mentre ai medici del pronto soccorso avrebbe riferito che la rapina era alla base dell'aggressione