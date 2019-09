Dopo l'aggressione ha disarmato la guardia giurata Accoltella vigilante e si spara nel tunnel della metro Tiburtina Roma

Condividi

Un uomo ha accoltellato un vigilante, lo ha disarmato e si è poi sparato con la sua pistola. È successo nel tunnel della metro B alla stazione Tiburtina a Roma. Sul posto la polizia.A chiamare le forze dell'ordine è stato un passante - scrive l'Agi. "Un ragazzo si è tolto la vita nel sottotunnel della metro. Ha ancora la pistola in mano", le parole dell'uomo al 112.Il vigilante è stato soccorso e trasportato in ospedale, e dalle prime informazioni sarebbe in gravi condizioni.Ancora ignote le motivazioni sia dell'accoltellamento che del successivo suicidio da parte del giovane, la cui identità è anch'essa al momento sconosciuta.