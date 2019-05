Polizia: un ferito ha 16 anni Accoltellamento a Gerusalemme: l'esercito Israele uccide un palestinese

L'esercito israeliano ha ucciso un palestinese in risposta a un accoltellamento a Gerusalemme, in cui sono rimaste ferite due persone. Lo riferisce Al Jazeera. Secondo il portavoce della polizia israeliana Micky Rosenfeld, l'attentatore, ucciso dagli agenti nella Città Vecchia di Gerusalemme, aveva 19 anni.Secondo la stessa fonte uno dei due feriti è un ragazzo di 16 anni.Secondo il portavoce della Polizia - come riporta l'Ansa - il giovane palestinese armato di coltello avrebbe colpito per primo un israeliano di 50 anni nei pressi della Porta di Damasco, uno degli accessi alla Città Vecchia nella parte araba. L'uomo è stato colpito al collo e alla testa: portato in ospedale, le sue condizioni sono state definite critiche.Il secondo assalto,sempre con il coltello, sarebbe stato condotto dal palestinese - secondo i media - nei pressi della Sinagoga di Hurva nel quartiere ebraico.Il fatto - hanno sottolineato i media - avviene nell'ultimo venerdì di Ramadan quando migliaia di fedeli musulmani sono attesi sulla Spianata delle Moschee. La polizia ha detto di aver dispiegato ulteriori forze attorno alla Città Vecchia.