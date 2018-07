Niccolò è molto popolare sui social Accoltellato fuori da un locale di Milano il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini: è grave

Dramma all'uscita di una discoteca nel centro di Milano: il figlio 19enne di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini è stato accoltellato ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda.Niccolò Bettarini, già molto popolare sui social, è uscito dal locale Old Fashion alle 5 del mattino dopo una nottata con gli amici ed è stato aggredito con nove coltellate, ha riferito TgCom24. Il giovane non è in pericolo di vita.Bettarini jr. è stato soccorso in viale Alemagna e trasferito al Niguarda dove è stato operato d'urgenza. Dalle prime indagini è emerso che era scoppiata una rissa all'esterno del locale in cui potrebbe essere stato coinvolto Nick, come è soprannominato dagli amici.Niccolò, figlio primogenito dell'ex presentatrice tv Simona Ventura e dell'ex terzino di Fiorentina e Sampdoria, Stefano Bettarini, aveva dapprima puntato sul calcio andando a studiare e ad allenarsi in Inghilterra ma negli ultimi tempi si era avvicinato al mondo dello spettacolo con interviste tv e una grande presenza sui social, pur rifiutando partecipazioni al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi.Ha un fratello, Giacomo, di due anni più piccolo, a cui è molto legato così come con Caterina, la figlia adottiva di Simona Ventura.Potrebbero essere più di uno gli aggressori che la notte scorsa hanno ferito a coltellate Niccolò Bettarini. Uno degli amici che era con lui ha riferito che gli aggressori che hanno colpito Niccolò "erano degli animali". Gli amici del ragazzo sono sentiti in queste ore dagli agenti della squadra mobile e della volante della Questura di Milano.