Mercati Accordo Brexit: le Borse rallentano

Milano

di Sabrina ManfroiAvvio in rialzo per Wall Street dopo l'accordo sulla Brexit, e nonostante alcuni dati negativi dall'economia: il DJ +0,2%, il Nasdaq +0,6%. In Europa la seduta prosegue positiva ma lontana dai massimi raggiunti in mattinata. L'entusiasmo sull'intesa Ue-Regno Unito, che deve essere ancora ratificata, sembra essersi smorzato: Milano e Francoforte +0,30%, Parigi piatta Londra la migliore sale dello 0,77%. Spread in calo a 129 punti base, rendimento decennale allo 0,90%. Si rafforza l'euro sul dollaro, 1,1126.