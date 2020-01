Borse Accordo Usa-Cina, mercati freddi in Europa e Asia

di Fabrizio PattiE' una reazione diversa quella dei mercati americani, asiatici ed europei alla firma della Fase Uno degli accordi tra Stati Uniti e Cina, avvenuta ieri a Washington. Ieri i principali indici di Wall Street, Dow Jones e S&P 500, hanno toccato i nuovi massimi storici. E anche in questo i futures sugli indici sono tutti positivi e anticipano un'apertura in rialzo.Nella notte era stata molto più tranquilla la reazione in Asia, con gli indici di Tokyo e Hong Kong attorno alla parità; l'indice di Shanghai ha invece perso mezzo punto percentuale. Va ricordato però che a dicembre, dopo l'annuncio che ci sarebbe stata la firma, gli indici erano tutti saliti in Cina tra il 6 e quasi il 9 per cento.In Europa l'indice Ftse Mib di Milano è poco sopra la parità, dopo una partenza più brillante. Sono invece in rosso le altre borse europee. Le domande che gli investitori si pongono sono da una parte se l'accordo sarà effettivamente rispettato e onorato. E quali possano essere gli effetti sull'economia europea.Tra i titoli sul Ftse Mib, i migliori oggi Ubi banca e Nexi, maggiori perdite per Diasorin e Recordati. L'indice è appesantito da due bancari, Intesa Sanpaolo e Unicredit, i più scambiati oggi, entrambi in discesa.Intanto sono arrivati importanti dati sulle vendite di auto. A dicembre c'è stato un rimbalzo in Europa: +21,4% rispetto allo stesso mese del 2018, che si era bloccato per l'introduzione di nuovi standard sulle auto. +1,2% nell'intero 2019. Il gruppo Fca ha pure recuperato a dicembre, +13,8%, ma nell'intero anno il calo è del 7,3 per cento.