Aveva 53 anni Malore in bicicletta, muore il primario del Bambino Gesù Valerio Nobili "Con il cuore spezzato diciamo addio al nostro carissimo Prof. Valerio Nobili", ha scritto il Bambino Gesù sulla sua pagina Facebook, pubblicando una foto del pediatra

È morto ieri, colpito da un malore mentre era in bici, il professore Valerio Nobili, 53 anni, responsabile di Unità Operativa Complessa di Epatologia, Gastroenterologia e Nutrizione all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.Professore associato di Pediatria presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell'Università La Sapienza di Roma, Nobili era al Bambino Gesù da oltre 20 anni.Medico, docente e ricercatore, era riconosciuto come uno dei più autorevoli epatologi pediatrici a livello internazionale."Sgomento, incredulità: ieri sera ci ha lasciati in modo improvviso e di cui non si riesce a farsi una ragione il Professor Valerio Nobili. La comunità del Bambino Gesù - afferma la presidente dell'Ospedale, Mariella Enoc - da oggi è orfana di uno dei suoi migliori medici e scienziati. Ci stiamo stringendo insieme per aiutarci vicendevolmente a superare questo dolore e questo vuoto. E alla moglie e alla famiglia non manchi la certezza che continueranno ad essere parte dell'ospedale a cui Valerio ha dedicato la vita e la sua straordinaria umanità. E vorrei aggiungere un grazie alla famiglia che ha deciso che la camera ardente - conclude - sarà all'Auditorium di S. Paolo, lunedì 18 dalle ore 11.00. È un grande onore per l'ospedale e credo che anche Valerio avrebbe scelto così".