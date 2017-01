Roma Addio allo storico Calchi Novati Studioso dei Paesi in via di sviluppo, aveva 81 anni. Fu direttore dell'Ipalmo

Lo storico Gian Paolo Calchi Novati, noto studioso dell'Africa e voce prestigiosa negli studi italiani di politica internazionale sul Terzo Mondo, è morto all'età di 81 anni a Roma. Era professore emerito di 'Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici' all'Università di Pavia, dove ha diretto il Dipartimento di studi politici e sociali. E' stato uno dei massimi esperti di colonialismo e decolonizzazione in Africa e Medio Oriente ed ha rappresentato per lungo tempo in ambito accademico una figura intellettuale di primo piano legata a quello che si definì nel Novecento 'terzomondismo'.Tra i libri di Calchi Novati figurano "Le rivoluzioni nell'Africa nera" (Dall'Oglio, 1967), "Decolonizzazione e Terzo Mondo" (Laterza, 1979), "L'Africa" (Editori Riuniti, 1987), "Dalla parte dei leoni" (Il Saggiatore, 1995), "Storia dell'Algeria indipendente" (Bompiani, 1998), "Africa: la storia ritrovata. Dalle prime forme politiche alle indipendenze nazionali" (Carocci, 2005), "L'Africa d'Italia. Una storia coloniale e postcoloniale" (Carocci, 2011).Nato a Vimercate (MB) nel 1935, Gian Paolo Calchi Novati si era laureato in giurisprudenza e poi specializzato in storia, iniziando la carriera accademica come ricercatore all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano e al Center of African Studies di Boston e all'Università della California di Los Angeles.Calchi Novati è stato direttore dell'Ipalmo (Istituto per le relazioni fra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente) a Roma dal 1971 al 1987. E' stato visiting professor all'Università di Addis Abeba, ha tenuto corsi e seminari alle Università di Milano, Pisa, Urbino, Tunisi, Nairobi e Città del Messico.Calchi Novati è stato un punto di riferimento in Italia e all'estero nei campi della ricerca sul colonialismo e la decolonizzazione in Africa e nel Medio Oriente, sul Corno d'Africa, sulle crisi degli Stati postcoloniali, sul Terzo mondo nelle relazioni internazionali. Un omaggio alla brillante e feconda carriera dello storico è il volume "Africa tra Stato e società. Scritti in omaggio a Giampaolo Calchi Novati" pubblicato a cura di Pierluigi Valsecchi nel 2008 da Franco Angeli Editore, che raccoglie contributi di colleghi e allievi.