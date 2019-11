Si è spento a Udine Addio all'attore Omero Antonutti, aveva 84 anni. Carriera eclettica, indimenticabile Padre Padrone

Addio a Omero Antonutti, attore, doppiatore indimenticabile interprete di tante pellicole a cominciare da Padre padrone dei fratelli Taviani.Nato a a Basiliano, Friuli Venezia Giulia, nel 1935, si è spento il 5 novembre in ospedale a Udine dove era ricoverato per lec omplicanze di un tumore che lo aveva colpito da tempo, al suo fianco la moglie.Noto al grande pubblico anche per la sua attività di doppiatore, ha negli anni prestato la sua voce a importanti interpreti internazionali, tra i quali Christopher Lee, John Hurt e Omar Sharif.Voce narrante in film come(1997) e(2001).Tra le sue interpretazioni:(1977);(1982);(1984); tutti dei fratelli Taviani.L'attività di Antonutti fin dagli anni settanta proseguì alternando cinema e teatro con continuità: tra i film più intensi interpretati al cinema si ricordanodi Gérard Corbiau,di Michele Placido,di Giuseppe Ferrara eancora dei Taviani.Tra le produzioni recenti, la serie televisivae, nel 2008,Omero Antonutti è una delle figure più eclettiche del panorama artistico italiano. Esordì nel cinema nel 1966 con una piccola parte incon Vittorio Gassman, Gina Lollobrigida e Ugo Tognazzi.Indimenticabile nel ruolo del padre di Gavino Ledda in Padre padrone di Paolo e Vittorio Taviani (1977).