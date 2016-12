Volo Afriqiyah Airways A320 Aereo libico dirottato a Malta: finito allarme, si sono arresi i pirati dell'aria Passeggeri e equipaggio liberi, senza conseguenze. Secondo il pilota i dirottatori volevano atterrare a Roma

Ore di paura a Malta dove stamattina era stato dirottato un aereo libico. I dirottatori sono scesi dall'aereo e si sono consegnato alla polizia che li hanno ammanettati e portati via. Liberi senza conseguenze tutti i passeggeri, compresi i due piloti che erano rimasti a bordo fino all'ultimo momento del dirottamento.Prima della resa i dirottatori avrebbero chiesto asilo politico a Malta. I due pirati dell'aria, secondo quanto riferisce il ministro degli esteri del governo libico di unità nazionale Taher Siala, sarebbero due sostenitori dell'ex regime di Mouammar Gheddafi. I due sequestratori vorrebbero inoltre annunciare la creazione di un partito politico filo-Gheddafi.Il volo, Afriqiyah Airways A320, era impegnato in una rotta interna libica tra Sebha e Tripoli. Sull'aereo c'erano 111 passeggeri, di cui 82 uomini, 28 donne e un bambino e sette sono membri dell'equipaggio.L'aeroporto di Malta è stato chiuso per alcune ore. Le autorità dello scalo hanno avvertito i passeggeri di ritardi su tutti i voli.I dirottatori del volo Afriqiyah Airways, dirottato a Malta, volevano far atterrare l'aereo a Roma. Lo ha riferito il pilota dell'aereo dirottato, Ali Milad, citato dall'account Twitter di 'Libya's channel'.