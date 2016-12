Incidente aereo Aereo russo diretto in Siria cade nel Mar Nero. A bordo militari e membri del Coro dell'Armata Rossa 92 in tutto le persone a bordo del Tupolev TU 155 del Ministero della Difesa che era appena decollato dall'aeroporto di Sochi

BREAKING: Russian military Tu-154 aircraft disappears from radars after takeoff in Sochi – reports https://t.co/i38oVqthD6 — RT (@RT_com) 25 dicembre 2016

Le notizie sono ancora frammentarie ma tutto fa pensare che il velivolo russo - un Tupolev Tu 155 - sia precipitato in mare pochi minuti dopo il decollo dallìaeroporto di Sochi, sul Mar Nero.Secondo i primi resoconti dei media russi e internazionali l'aereo appartiene al Ministero della Difesa ed era diretto in Siria, Paese dove Mosca è fortemente impegnata nella campagna militare contro i ribelli e a sostegno del regime di Bashar al Assad. A bordo oltre a militari diretti alla base russa di Latakia (Laodicea) in Siria c'erano molti membri del celebre Coro dell'Armata Rossa.Frammenti dell'aereo sono stati individuati a un chilometro e mezzo dalla costa, in un punto dove il fondale non supera i 60-70 metri.Alcune fonti parlano di "incidente tecnico" o di errore del pilota ma non è chiaro che cosa abbia causato il disastro.Il 31 ottobre del 2015 un volo della compagnia russa Metrojet tra Sharm el Sheikh e San Pietroburgo precipitò nel Sinai: le successive indagini dimostrarono che a bordo era stata piazzata una bomba,