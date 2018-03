Aereo russo perde carico di lingotti d'oro

A Yakutsk, città nella Siberia orientale, un aereo cargo AN-12, in fase di decollo, ha perso il carico di lingotti d'oro. La colpa? Un portellone saltato a causa del carico distribuito e fissato male. Gli addetti dell'aeroporto hanno recuperato più di 150 lingotti sparsi per la pista. L'aero è atterrato al vicino aeroporto di Magan, a 12 chilometri da Yakutsk.A proposito del carico di 10 tonnellate: secondo alcune fonti si tratterebbe di lingotti d’oro. L'azienda proprietaria del carico afferma che era una lega con il 70% di oro o argento più altro metallo prezioso non specificato.Il valore del carico è stimato in circa 300 milioni di euro. Subito dopo l’incidente la polizia ha istituito posti di blocco, perquisendo mezzi e persone che si trovavano nell’area.I proprietari hanno dichiarato che l’intero carico è stato recuperato, mentre altre fonti parlano di recupero di 172 lingotti di 20 chili ciascuno, ciò che equivale a 3,440 chili, cifra di gran lunga inferiore rispetto a 10 tonnellate dichiarate nei documenti d’accompagnamento.