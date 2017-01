MONDO

La vicenda Aeroporto di Istanbul chiuso per neve: 20 orchestrali italiani bloccati da giorni a Shanghai I musicisti erano in Cina in tournée e da 4 giorni sono fermi in aeroporto in attesa di un volo che li riporti in Italia. "Il console generale a Shanghai segue con attenzione la vicenda", precisano fonti della Farnesina, secondo cui "20 connazionali hanno gia' ottenuto un nuovo biglietto", e "quando anche gli altri cinque saranno confermati sul nuovo volo, saranno accompagnati in albergo"

Del caso e' stata immediatamente informata la Farnesina, cui i familiari degli orchestrali hanno chiesto una soluzione in tempi brevi. "Il console generale a Shanghai, in stretto raccordo con il ministero degli esteri, segue con attenzione la vicenda da diverse ore", precisano fonti della Farnesina, secondo cui "20 connazionali hanno gia' ottenuto un nuovo biglietto", e "quando anche gli altri cinque saranno confermati sul nuovo volo, saranno accompagnati in albergo". Venticinque orchestrali italiani in tournée in Cina, tra cui alcuni originari della provincia di Benevento, sono rimasti bloccati all'aeroporto di Shangai perche' il volo che avrebbe dovuto fare scalo ad Istanbul, in Turchia, e' stato cancellato a causa del maltempo.Secondo quanto riferiscono alcuni familiari avvisati telefonicamente, gli orchestrali dovrebbero restare in aeroporto per quattro giorni, privi di qualunque assistenza.Del caso e' stata immediatamente informata la Farnesina, cui i familiari degli orchestrali hanno chiesto una soluzione in tempi brevi. "Il console generale a Shanghai, in stretto raccordo con il ministero degli esteri, segue con attenzione la vicenda da diverse ore", precisano fonti della Farnesina, secondo cui "20 connazionali hanno gia' ottenuto un nuovo biglietto", e "quando anche gli altri cinque saranno confermati sul nuovo volo, saranno accompagnati in albergo".

