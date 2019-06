Al via gli interrogatori Presunti affidi illeciti, procuratore Reggio Emilia: "Inchiesta umanamente devastante" Il capo dei pm reggiano Mescolini sottolinea che, per la materia delicata dell'inchiesta, sono state fatte numerose perizie e richieste consulenze da parte di psicologi e psicoterapeuti per raccogliere elementi a carico degli indagati

"Mi sono occupato di fatti molto provanti di 'Ndrangheta per dieci anni, ma quest'inchiesta è umanamente devastante. Per la velocità con cui tutto è emerso, restituisce un quadro assai allarmante. Ma conta il giudizio della legge". È il commento del procuratore capo di Reggio Emilia, Marco Mescolini, sull'operazione 'Angeli e Demoni' che ha svelato un presunto giro illecito di affidamenti dei bambini. "È stato sequestrato altro materiale ora al vaglio degli investigatori. Le indagini proseguiranno e nulla sarà intentato", ha aggiunto il capo dei pm reggiani."Questa indagine non riguarda i servizi sociali della Val D'Enza, ma le persone attinte da misure cautelari. Tutti gli altri che fanno questo lavoro hanno diritto alla tutela dell'onorabilità della loro professione fino a prova contraria". Dunque "nessuna generalizzazione è stata fatta dal Gip nell'ordinanza che è davvero compunta, precisa, e ricca di riferimenti ma non si abbandona mai a valutazioni su strutture o programmi". È il primo aspetto che Mescolini evidenzia oggi, chiarendo alcuni aspetti dell'inchiesta scoppiata sul giro di affari basato sull'affidamento dei minori che ha visto nel reggiano l'esecuzione di 16 misure cautelari tra cui l'arresto del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti.Secondo l'accusa erano i servizi sociali dell'Unione dei Comuni della val d'Enza a condizionare e modificare le dichiarazioni di sei minorenni per poterli togliere alle famiglie naturali e affidarle alle cure del centro "Hansel e Gretel", onlus di Torino che lucrava con la compiacenza dei dipendenti pubblici e delle famiglie affidatarie sulle prestazioni terapeutiche.Mescolini riporta che le indagini lampo, condotte da ottobre ad aprile, sono nate da un'intuizione della pm Valentina Salvi sul numero troppo elevato di fascicoli aperti per presunti abusi sui minori, rivelatisi tutti infondati. Pratiche che erano state attribuite a Salvi, banalmente, "con il criterio della lettera". La vicenda, secondo il giudizio personale del procuratore, "restituisce un quadro assai allarmante. Ma questo- aggiunge- non conta: contano solo la legge e quello che deciderà il giudice".Il procuratore sottolinea che, per la materia delicata dell'inchiesta, sono state fatte numerose perizie e richieste consulenze da parte di psicologi e psicoterapeuti per raccogliere elementi a carico degli indagati.Quanto allo strumento elettrico con cui gli investigatori ritengono venisse fatto il "lavaggio del cervello" ai bambini, il procuratore scandisce: "Non si tratta minimamente di elettroshock. Queste macchinette sono state individuate dai Carabinieri durante le intercettazioni ambientali e ieri una è stata sequestrata. Si faranno gli accertamenti del caso, ma ciò che si può fin da ora escludere è che ci sia stato elettroshock".Infine, circa i due presunti casi di violenza sessuale che sarebbero avvenuti, viene chiarito che "non è avvenuta da partedegli affidatari ma da terzi e si indaga a carico di ignoti. Nell'indagine sono coinvolti il tribunale e la Procura dei minori di Bologna e il tribunale di Reggio Emilia. La competenza sul caso dei minori coinvolti spetterà a quest'ultimo se tra i genitori è in corso una causa di separazione, altrimenti a Bologna.Sono iniziati in mattinata gli interrogatori di garanzia dell'operazione 'Angeli e Demoni'. Davanti al Gip Luca Ramponi, Federica Anghinolfi, dirigente dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni della Val d'Enza considerata dagli inquirenti figura chiave del 'sistema' e l'assistente sociale Francesco Monopoli, entrambi agli arresti domiciliari e accusati di aver praticato il "lavaggio del cervello" ai minori attraverso diverse metodologie. Tra mercoledì e venerdì della settimana prossima toccherà a altri quattro indagati, raggiunti dalle misure, tra cui anche Andrea Carletti, sindaco Pd del Comune di Bibbiano, accusato di abuso d'ufficio e falso per gli appalti concessi a centri terapeutici che si occupavano della cura dei bimbi allontanati dalle famiglie. Indagati anche medici, il direttore generale dell'Ausl di Reggio, Fausto Nicolini), psicoterapeuti, psicologi e affidatari.