Disegno di legge PIllon Affido condiviso, domani la protesta in 60 piazze italiane Di Maio: questa legge non va, la modificheremo

Condividi

Mobilitazione contro il disegno di legge sull'affido condiviso domani in quasi 60 piazze italiane, ma anche all'interno delle stesse istituzioni. Il testo proposto dal senatore senatore leghista Simone Pillon prevede l'affidamento condiviso dei figli nelle coppie separate e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento. "Così non va", ha detto in un'intervista a Elle settimanale il vicepremier e leader di M5S Luigi Di Maio, spiegando che "questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi".Da fonti del ministero della Famiglia emerge che si tratta "di una iniziativa parlamentare del senatore Pillon: seguirà il suo iter parlamentare e non è stata sottoposta al giudizio preventivo del ministro Fontana. Come tutte le proposte legislative avrà la possibilità di essere migliorata e modificata".Poco meno di un mese fa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, aveva pubblicamente dichiarato: "Non possiamo accettare la proposta del senatore Pillon così come è stata formulata". Oggi l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano, la quale da tempo ha chiesto di essere audita dalla Commissione Giustizia del Senato, che ha all'esame il disegno di legge Pillon, ha spiegato che "il testo presenta criticità, in particolare la divisione paritetica dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore".E mentre l'iter parlamentare della proposta di legge si preannuncia "molto lungo", saranno quasi 60 le piazze che ospiteranno manifestazioni, sit-in, cortei, incontri pubblici e presidi per chiedere il ritiro del disegno di legge Pillon e degli altri tre disegni di legge sulla stessa materia attualmente in discussione al Senato che "rischiano di trasformare la separazione e l'affido in un campo di battaglia permanente".Gli organizzatori assicurano che l'onda di protesta "tocca tutte le regioni, dal nord al sud dell'Italia, dal Piemonte alla Sicilia"; a Roma l'appuntamento è in programma alle 11 in Piazza Madonna di Loreto, a pochi passi da piazza Venezia. Una mobilitazione imponente - spiegano - che vede fianco a fianco centri antiviolenza, come D.i.Re-Donne in rete contro la violenza, organizzazioni sindacali, Cgil, Uil, Cisl, Usb, associazioni di donne (Associazione nazionale volontarie Telefono Rosa, Udi), e del terzo settore, movimenti quali 'Non una di meno', ed ancora Arci, Arcigay, Arcidonna, associazioni professionali, comitati cittadini formatasi ad hoc e associazioni che si occupano di infanzia. Tutti uniti contro le idee proposte da Pillon, bocciate già da quasi centomila persone che hanno firmato su Change.org la petizione lanciata dalle Donne in rete contro la Violenza (D.i.Re.).