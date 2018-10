Elezioni politiche Afghanistan al voto con l'incubo degli attentati Primi attacchi dei talebani: esplosioni vicino ad alcuni seggi a Kabul, colpi di artiglieria sulle strade a Kunar

Gli afghani hanno iniziato a votare per le elezioni legislative, che si tengono con tre anni di ritardo, con il terrore di nuovi attacchi per mano di talebani o dell'Isis che nei giorni scorsi hanno minacciato di macchiare di sangue il voto. Il presidente afghano, Ashraf Ghani, ha votato di primo mattina a Kabul da dove ha incoraggiato la popolazione a recarsi ai seggi. "Chiedo a tutti gli afghani, giovani e vecchi, donne e uomini, di esercitare il loro diritto, di uscire e votare", ha dichiarato Ghani.Più di 5 mila seggi elettorali sono stati aperti nelle aree del Paese controllate dal governo, ma nelle aree in cui sono attivi i talebani 2mila seggi sono rimasti chiusi per ragioni di sicurezza. Si tratta delle terze elezioni dall'intervento militare statunitense che ha cacciato i talebani nel 2001.Il ministero dell'Interno afghano ha ordinato il dispiegamento di altre 20.000 unità per la protezione dei seggi: sale così a 70.000 il numero di militari e agenti schierati per le parlamentari.Intanto, sono iniziati i primi attacchi dei talebani: nella provincia di Kunar gli insorti hanno sparato colpi di artiglieria sulle strade che conducono ai seggi, due le donne rimaste ferite, mentre un piccolo ordigno è esploso a Qarabagh, sobborgo di Kabul, a pochi metri dalla lunga fila di votanti in coda senza causare vittime. Esplosioni segnalate anche presso altri seggi nella capitale."Nonostante il pericolo, devo essere qui. Dobbiamo votare per vedere volti nuovi in questo Parlamento e cacciare gli ex deputati corrotti", racconta Mustafa, un elettore 42enne di Kabul. "Sono arrivato presto per tornare a casa presto, ma abbiamo aspettato un'ora, la coda si sta allungando, dovremmo essere in grado di votare più velocemente, abbiamo paura di un attacco", ha aggiunto. "Sono venuto per votare rischiando la mia vita, sono preoccupato", condivide Asadula', 22 anni, davanti a seggio a Mazar-i-Sharif, nel nord. "Ma dobbiamo sfidare i talebani perché è un giorno storico".A Kabul, dove è stato messo in campo un imponente schieramento delle forze di sicurezza, la circolazione dei veicoli è stata vietata sulla maggior parte delle strade. Il divieto vale anche per le moto in grado di trasportare ordigni esplosivi o essere usate dai kamikaze.Nei giorni scorsi i talebani hanno emesso diversi comunicati in cui hanno esortato i candidati a ritirarsi e gli elettori a boicottare ciò che il gruppo islamista chiama "cospirazione americana maliziosa". Centinaia di persone sono morte e altre sono rimaste ferite in atti di violenza legati alle elezioni. E almeno 10 candidati, dei 2.500 in corsa per le elezioni, sono stati uccisi.Giovedì, un attacco dei talebani contro un edificio governativo fortificato ha ucciso il capo della potente polizia della provincia meridionale di Kandahar, il generale Abdul Raziq, così come il capo della intelligence provinciale e un giornalista della televisione afghana. Il generale Scott Miller, comandante delle forze Nato e statunitensi in Afghanistan, che si trovava nell'edificio al momento dell'attacco, ne uscì illeso. Dopo l'attentato, le autorità afghane hanno deciso di rinviare le elezioni nella provincia di Kandahar per una settimana.