Nella provincia di Khost Afghanistan: attacco in una moschea, 4 morti, stavano pregando

Afghanistan (Ansa, foto d'archivio)

Condividi

Quattro persone in preghiera in una moschea dell'Afghanistan, nella provincia orientale di Khost, sono state uccise durante un attacco al momento non rivendicato.Talib Mangal, portavoce del governo provinciale, ha detto che gli attentatori hanno aperto il fuoco ieri pomeriggio, mentre una quindicina di fedeli pregavano nell'edificio. Oltre ai quattro morti, altre tre persone sono rimaste ferite.Un portavoce della polizia ha riferito che si sta ancora indagand oe che per ora non ci sono stati arresti. L'attacco sarebbe stato sferrato da più persone, ma non si sa esattamente quante. Ignoto anche l'obiettivo: sia i talebani che l'Isis hanno ripetutamente attaccato in passato funzionari governativi ma non risulta che ve ne fossero nella moschea.NNNN