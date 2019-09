Tra le vittime anche donne e bambini Afghanistan, attentato su evento elettorale del presidente: 24 morti Il presidente Ashraf Ghani è stato trasferito in un luogo sicuro

Sono almeno 24 i morti per una bomba nascosta in un'auto della polizia esplosa questa mattina in prossimità del luogo in cui era in corso un evento elettorale del presidente dell'Afghanistan Ashraf Ghani, nella provincia settentrionale di Parwan.L'attentato si è verificato in una delle strade principali di Char-e-Kar intorno alle 12 ora locale (le 9,30 in Italia). Il portavoce della campagna del presidente, Hamed Aziz, citato dall'Associated Press, ha detto che Ghani si trovava sul posto ma è rimasto illeso ed è stato subito trasferito in un luogo sicuro."24 corpi e 32 feriti sono stati portati al Parwan Central Hospital, inclusi donne e bambini",ha detto il suo direttore Abdul Qasim Sangin ad AFP. Il portavoce del ministero degli Interni Nasrat Rahimi ha detto che l'attentatore era su una moto e si è fatto esplodere al primo checkpoint che portava alla manifestazione.Sempre in mattinata, altra esplosione in Piazza Massoud a Kabul, vicino a una base militare e all'ambasciata americana. A renderlo noto è il portavoce del capo della polizia della capitale, Firdaus Faramarz.