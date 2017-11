Kabul Afghanistan, commando armato assalta tv satellitare Shamshad. I Talebani: "Non siamo stati noi" Un primo bilancio parla di almeno un morto e tre feriti. Un impiegato dell'emittente ha spiegato che uomini armati sono riusciti a entrare nel compound che ospita gli uffici della tv e hanno aperto il fuoco. L'attacco sarebbe iniziato con un'esplosione probabilmente provocata da un attentatore suicida. Poi l'edificio sarebbe stato attaccato da almeno due o tre uomini armati

Condividi

Tv nel mirino di un commando armato questa mattina in Afghanistan, anche se al momento i Talebani negano ogni responsabilità. Almeno un'esplosione, seguita da raffiche di colpi d'arma da fuoco, si è registrata stamani nella capitale Kabul. Secondo le prime notizie di Tolo Tv, nel mirino sono finiti negli studi della tv satellitare Shamshad. Un primo bilancio parla di almeno un morto e tre feriti.Un impiegato dell'emittente ha spiegato che uomini armati sono riusciti a entrare nel compound che ospita gli uffici della tv e hanno aperto il fuoco. L'attacco sarebbe iniziato con un'esplosione probabilmente provocata da un attentatore suicida. Poi l'edificio sarebbe stato attaccato da almeno due o tre uomini armati.I Talebani negano ogni responsabilità per l'attacco in corso. Lo riferisce Tolo Tv. Intanto il portavoce del ministero dell'Interno, Najib Danish, ha confermato che le forze di sicurezza sono intervenute per prendere il controllo dell'edificio e neutralizzare gli assalitori. La Bbc cita un portavoce della Polizia di Kabul secondo il quale almeno uno degli insorti responsabili dell'attacco è stato ucciso dalle forze di sicurezza afghane. Secondo notizie diffuse in precedenza da Tolo Tv il commando sarebbe composto da due o tre assalitori.