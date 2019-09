Il principale rivale è Abdullah Abdullah, attuale capo esecutivo del paese Afghanistan al voto. Il presidente Ashraf Ghani a caccia del secondo mandato Le elezioni sono già state rinviate due volte per gli attentati dei talebani

Sabato 28 settembre l'Afghanistan va al voto. Il presidente Ashraf Ghani è a caccia del secondo mandato e dovrà sconfiggere il principale rivale, Abdullah Abdullah, attuale capo esecutivo (il primo della storia) del governo di unità nazionale della Repubblica islamica presidenziale istituitosi nel 2014. Per governare ci vuole il 50% più 1 degli elettori (sono 9 milioni e 700.000 quelli registrati).Mercoledì si è chiusa la campagna elettorale per le presidenziali che si terranno dalle ore 7 del mattino alle 15, nelle 34 province afghane. Sarà la terza chance di voto, dopo due rinvii consecutivi.Sulla carta i candidati sono 16 ma tanti si sono ritirati o hanno appoggiato alcuni colleghi. A contendersi la poltrona dell’Arg, il palazzo presidenziale della capitale Kabul, ci sono quindi Ghani e Abdullah, insieme dal 2014 nel governo di unità nazionale imposto dall’allora segretario di Stato Usa, John Kerry.Per 13 anni, dal 2001 al 2014, il presidente è stato Hamid Karzai, prima ad interim per i tre anni successivi all'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre, e poi, appoggiato dall'invasione statunitense e dal Fronte Islamico Unito per sconfiggere i talebani - fondamentalisti islamici presenti tutt'ora su metà territorio -, votato nel 2004.Gli Stati Uniti, così come la NATO, continuano ad essere presenti sul territorio afghano, per fronteggiare le offensive dei talebani e negoziare accordi (dal 1996 al 2001 i fondamentalisti hanno governato il paese sotto la guida di Mullah ʿOmar).Il presidente americano Donald Trump lo scorso 7 settembre ha deciso di interrompere il negoziato del rappresentante Usa Zalmay Khalilzad. Ashraf Ghani dopo questo dietrofront americano che va a suo favore, si dice sicuro di avere la vittoria in tasca ed è sicuro che nel suo secondo mandato otterrà pace e sicurezza.In realtà nelle ultime settimane ci sono stati tantissimi attentati in tutto il paese con centinaia di vittime, con circa 80 morti al giorno. E le elezioni sono già state rinviate due volte. In un'intervista al Corriere della Sera, Ghani spiega: "Tutto andrà come previsto, nonostante le critiche e le sfide. Non c’è dubbio che la macchina elettorale si metterà in moto, è pronta. La faremo funzionare, per la democrazia, per il nostro futuro".La capitale Kabul è blindata dopo aver subito continui attentati, anche su ospedali, scuole e vicino all'ambasciata americana. L'ex presidente Hamid Karzai ha dichiarato che sarebbe meglio firmare un accordo di pace con i talebani prima di andare alle urne. Il presidente Ghani la settimana scorsa ha rischiato di essere colpito durante un comizio elettorale nel nord del paese.