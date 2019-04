Afghanistan, esplosione e spari a Kabul. Attacco a Ministero Informazione L'attacco arriva dopo l'annullamento dei colloqui che si sarebbero dovuti tenere a Doha, in Qatar

La sede del ministero dell'Informazione afghano, nel centro di Kabul, è sotto attacco. Lo ha riferito la Bbc dopo che il ministero dell'Interno ha confermato una esplosione, seguita da scambio di colpi d'arma da fuoco.Secondo quanto riferisce su Twitter un portavoce del ministero dell'Interno l'attacco sarebbe opera di tre kamikaze. Il portavoce non ha fornito un bilancio. Nessuna notizia al momento neanche sulle sorti degli aggressori.Le forze di sicurezza hanno circondato l'area, dove si trova anche il Serena, uno dei pochi hotel della capitale afghana frequentato ancora anche da stranieri, e protetto da rigide misure di sicurezza.Ieri sono stati rinviati i colloqui tra governo e talebani che a Doha, in Qatar, miravano ad aprire la strada a negoziati di pace formali per mettere fine a 17 anni di conflitto. Il summit è saltato a causa del gran numero di delegati, 250, che il governo afghano aveva intenzione di inviare.