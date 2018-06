Kunar Afghanistan, raid Usa elimina il leader dei talebani pakistani che ordinò l'attentato a Malala La notizia è stata confermata dalle autorità di Kabul: Maulana Fazlullah è tra le vittime del blitz militare

Il leader di Tehreek-e-Taliban Pakistan, uno dei principali gruppi talebani pakistani, Maulana Fazlullah, è rimasto ucciso nel raid compiuto ieri dall'esercito americano nella provincia afgana di Kunar, dove il comandante jihadista si nascondeva. Lo ha confermato un portavoce del ministero afgano della Difesa, Mohammad Radmanesh. Secondo quanto riferito da Tolo News, assieme a Fazlullah sarebbero morti altri quattro comandanti dello stesso gruppo."Possono confermare che il capo di Tehreek-e-Taliban Pakistan è stato ucciso giovedì in un'operazione congiunta afgano-americana a Kunar", ha detto il portavoce del ministero della Difesa afgano. Le autorità del Pakistan non hanno ufficialmente commentato, ma una fonte della sicurezza ha dichiarato che Fazlullah è ritenuto tra le vittime del raid. Il leader dei talebani pakistani si erarifugiato in Afghanistan dopo l'espulsione del Ttp dal Pakistan in seguito a una serie di offensive dei militari di Islamabad contro le sue roccaforti.Il gruppo guidato da Fazlullah è responsabile anche dell'attacco nel 2012 contro la giovane Malala Yousafzai, premio Nobel per la Pace nel 2014 e diventata da allora un simbolo della lotta per l'accesso delle ragazze all'istruzione.Il dipartimento di Stato americano aveva annunciato a marzo una taglia di 5 milioni di dollari per aiutare a localizzare il comandante talebano legato a sanguinosi attentati in Pakistan e al tentativo di attacco con autobomba a Times Square, a New York, nel 2010. Secondo il dipartimento di Stato, il gruppo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), "ha mostrato una stretta alleanza con al Qaida" e ha fornito addestramento sugli esplosivi a Faisal Shahzad, che stava preparando l'attacco a Times Square.