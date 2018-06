Provincia di Nangarhar Salta la tregua in Afghanistan: nuovo attentato suicida, almeno 10 morti I talebani: "La tregua finisce stanotte". Ieri un altro attentato nel distretto di Rodat di Nangarhar, rivendicato dall'Isis, uccise 36 persone.

Nonostante il cessate il fuoco, un nuovo attacco kamikaze ha colpito oggi Jalalabad City, vicino al compound sede del governo della provincia orientale afghana di Nangarhar causando almeno dieci morti. Lo riferisce la tv Tolo di Kabul. Il portavoce del governo provinciale, Attaullah Khoghyani ha confermato il bilancio dell'attentato, senza fornire altri particolari.Per il momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Ieri in un simile attentato nel distretto di Rodat di Nangarhar, rivendicato dall'Isis, sono state uccise 36 persone . L'attentatore suicida aveva fatto strage nel distretto di Rodan mentre le forze di sicurezza e i talebani celebravano la tregua. Secondo il portavoce del governatore di Nangarhar, Attaullah Khugyani - citato dall'agenzia di stampa Dpa - tra le vittime si contano forze di sicurezza, miliziani talebani e un civile. Altre 16 persone sono rimaste ferite.Poco prima della strage, il presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, aveva annunciato il prolungamento del cessate il fuoco di otto giorni osservato dalle forze di sicurezza afghane verso i talebani in occasione della fine del Ramadan. In un discorso alla nazione trasmesso in tv, Ghani ha anche chiesto ai talebani di estendere di tre giorni il loro cessate il fuoco, attualmente in corso e che dovrebbe concludersi domenica.Ma la guerriglia talebana ha rifiutato di estendere il cessate-il-fuoco di tre giorni concordato con Kabul per la festività dell'Eid. La tregua ha fatto sapere il portavoce talebani Zabihullah Mujahid, "finisce questa notte e le nostre operazioni, volendo Iddio, avranno inizio. Non abbiamo intenzione di prorogarla".