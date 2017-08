Stati Uniti Afghanistan, la svolta di Donald Trump. Il Presidente verso l'annuncio di una nuova strategia Secondo gli analisti il Presidente avrebbe ceduto alle richieste del Pentagono di un nuovo "engagement" nel Paese teatro della reazione dell'Amministrazione Bush agli attentato dell'11 settembre 2001

Il presidente Usa Donald Trump annuncerà stasera in un discorso alle Forze Usa la sua decisione sulla nuova strategia per l'Afghanistan. L'ha annunciato la Casa bianca in un comunicato. Il leader Usa "fornirà un aggiornamento sulla via da seguire per l'impegno americano in Afghanistan e in Asia meridionale" in un discorso che terrà alle 21 (3 del mattino di martedì) dalla base militare di Fort Myer, a sud-ovest della capitale, ha spiegato la Casa bianca.Secondo gli analisti il Presidente avrebbe ceduto alle richieste del Pentagono di un nuovo "engagement" nel Paese teatro della reazione dell'Amministrazione Bush agli attentato dell'11 settembre 2001. Da tempo i militari chiedono nuovi fondi e un dispositivo bellico rafforzato per contrastare la minaccia terroristica. Prima che diventasse Presidente Trump si era dichiarato fieramente contrario alla missione degli Stati Uniti a Kabul. Al Presidente Obama 4 anni fa chiedeva di lasciare l'Afghanistan "immediatamente". "Prima occupiamoci dell'America", sosteneva su twitter.