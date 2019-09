L'agenzia aerospaziale russa Roskosmos vuole armare i cosmonauti

L’Agenzia aerospaziale russa Roskosmos sta valutando l’ipotesi di armare i cosmonauti con pistola d’ordinanza a partire dal 2025, l’inizio di volo delle navicelle spaziali da trasporto “Orel” (Acquila) della nuova generazione.Attualmente, nell’equipaggiamento d’emergenza dei cosmonauti russi non sono previste armi da fuoco. Tuttavia, il primo uomo nello spazio, Jurij Gagarin, porto con sé in orbita la pistola Makarov.A partire dal 1965, i cosmonauti sovietici hanno avuto in dotazione pistole multiuso TP-82, che serviva sia da scacciacani, da usare contro animali selvaggi, sia da pistola lanciarazzi per segnalare la propria posizione ai soccorritori. Proprio nel 1965, dopo l’atterraggio d’emergenza compiuto da Alexei Leonov e Pavel Beljaev, ci sono voluti due giorni per localizzarli. E i due hanno avuto incontri poco piacevoli con rappresentati della fauna selvatica nella taiga.