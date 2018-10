Agenzia spaziale russa pubblica su Twitter annuncio del lancio riuscito dopo il disastro

L'Agenzia spaziale russa Roskosmos in un Tweet ieri ha annunciato il lancio della navicella spaziale Souyz, precisando che “il secondo stadio si è staccato con successo al 287esimo secondo secondo il programma”. Questo annuncio è rimasto sul sito della Roskosmos per ben 40 minuti dopo il fallimento del lancio, per poi essere rimosso. Una valanga di critiche ha travolto sia l'agenzia spaziale russa, sia il suo direttore Dmitrij Rogozin. “Basta con le bugie!”, “C’è stato un atterraggio di emergenza della navicella spaziale e voi ci spacciate delle balle spaziali” erano i commenti al tweet.