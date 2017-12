ITALIA

2017/12/25 08:52

L'aggressione Aggredito in casa e cosparso di acido: è in gravissime condizioni. A Castefidardo è caccia all'uomo Un sessantenne stato colpito alla testa e poi cosparso di acido da un uomo che non è stato in grado di identificare e che poi è fuggito. Sembra che la vittima abbia aperto la porta all'aggressore, in una casa al piano terra nel centro storico del paese in provincia di Ancona

Sembra che la vittima abbia aperto la porta di casa all'aggressore, in una casa al piano terra nel centro storico.



Il 60enne stato soccorso dalla Croce Verde e trasportato all'ospedale di Torrette in gravissime condizioni.



