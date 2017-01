Aggressione nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Grave uno dei due sacerdoti feriti

Un uomo di 42 anni, originario del frusinate, è stato fermato dai carabinieri a Roma dopo aver aggredito due preti con un coccio di vetro all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore. Uno dei due sacerdoti ha riportato una grave ferita alvolto ed è stato ricoverato in codice rosso al policlinico Umberto I. Più lievi le ferite riportate dall'altro sacerdote che pure è stato ricoverato nello stesso ospedale.A quanto si è appreso, l'aggressore, pregiudicato originario di Roccasecca, nel tardo pomeriggio è entrato in chiesa e, per motivi in corso di accertamento, ha aggredito prima il sagrestano della Basilica, ferendolo gravemente al volto, e successivamente anche il secondo sacerdote, padre superiore dei Frati dell'Immacolata. L'uomo è stato fermato pochi istanti dopo l'aggressione da una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Piazza Dante.