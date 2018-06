Indagano i Carabininieri Agguato a Napoli, 28enne ucciso in auto Secondo una prima ricostruzione fornita dagli investigatori, il giovane era alla guida della sua auto quando è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno fatto fuoco più volte. Per il 28enne non c'è stato scampo: è morto sul colpo

Un giovane di 28 anni, originario del quartiere Scampia, è stato ucciso all'alba in via Coroglio, a Napoli.Secondo una prima ricostruzione fornita dagli investigatori, il giovane era alla guida della sua auto quando è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno fatto fuoco più volte. Per il 28enne non c'è stato scampo: è morto sul colpo. Le indagini sono condotte dai Carabinieri.L'auto della vittima ha finito la sua corsa contro il muro di un'abitazione. Forse il giovane ha compreso di essere seguito e per questo ha tentato di fuggire. I sicari per lo hanno raggiunto ed hanno esploso diversi colpi di pistola: hanno sparato a distanza ravvicinata mandando in frantumi i vetri della utilitaria.Sul posto sono presenti i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli.