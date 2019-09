Napoli Agguato a Scampia, ucciso un 50enne Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un regolamento di conti della camorra

Omicidio a Napoli. Un uomo è stato ucciso lungo la strada provinciale 500 dell'Asse perimetrale di Melito all'altezza dello svincolo per Scampia. Si tratta di Gennaro Sorrentino, classe 1969, di Scampia, già noto alle forze dell'ordine.Il 50enne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre era alla guida della sua auto. E deceduto in pochi istanti e l'utilitaria è finita per scontrarsi contro il guardrail. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Melito.Secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di un agguato di camorra.