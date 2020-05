27 sbarcati a Trapani. 52 a Linosa Agrigento. 400 migranti lasciati a pochi metri dalla spiaggia Sbarchi di migranti in poche ore sulle coste della Sicilia. A Trapani, ieri, sono state salvate 27 persone. Ad Agrigento è caccia alla nave che oggi ne ha lasciati 400. A Linosa, sempre oggi, sono arrivati in 52

Condividi

Si è levato in volo un elicottero per rintracciare la nave madre che sulla spiaggia di Palma di Montechiaro, ad Agrigento ha ripreso il mare dopo aver fatto sbarcare 400 migranti. Polizia e Carabinieri stanno controllando la zona.52 migranti dell'Africa subsahariani, fra cui alcune donne, sono stati bloccati dai Carabinieri della stazione di Linosa dopo che, con un'imbarcazione di circa 10 metri, sono riusciti ad arrivare sugli scogli della più piccola isola delle Pelagie. E' stata già avvisata la Guardia costiera che dovrà trasferirli a Lampedusa. Intanto, sarebbe stato intercettato un barcone, in acque internazionali, che sta viaggiando verso l'Italia.. 27 migranti sono stati soccorsi su tre imbarcazioni diverse. A seguire le operazioni il reparto operativo aeronavale della Finanza di Palermo e del comando operativo di Pratica di Mare. Il primo gommone con 7 persone è stato intercettato verso le coste di verso le coste di Mazara del Vallo.Sempre nello stesso spazio di mare è stato soccorso un altro gommone con a bordo 8 migranti. Il terzo e ultimo intervento in serata. Su una barchetta erano stipate 12 persone tra cui una donna.I migranti, sono stati trasferiti nel porto di Trapani, dove sono stati accolti dal dispositivo predisposto dalla Prefettura e portati presso il locale Cpr di contrada Milo.