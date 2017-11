Cina, agronomi producono il riso che cresce nell’acqua salata marina

Da decenni, agronomi di diversi paesi stavano cercando di sviluppare la produzione delle varietà di riso capaci di crescere nell’acqua salata marina: ora scienziati cinesi hanno centrato l’obiettivo.In un campo sperimentale nei pressi di Quingdao, che si affaccia sul Mar Giallo, nella regione orientale di Shandong, sono state piantate nell’acqua marina ben 200 tipologie di riso. Secondo le attese, il raccolto sarebbe dovuto essere di 4,5 tonnellate di riso per ettaro, ma i risultati sono andati oltre le aspettative. In un caso particolare sono state raccolte 9,3 tonnellate su un ettaro.In Cina i terreni salini occupano circa un milione di chilometri quadrati, e non vi crescono cereali. Se solo in queste aree fosse piantato il riso, il raccolto stimato sarebbe di 50 milioni di tonnellate: ciò sarebbe sufficiente per sfamare 200 milioni di persone, aumentando la produzione cinese del riso di circa il 20%.