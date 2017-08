Fallimento dopo lo stop di Ethiad ai finanziamenti Air Berlin in bancarotta, Lufthansa interessata Il ministro dell'Economia tedesco ha assicurato che il governo garantirà un prestito di 150 milioni di euro per proseguire i voli per il momento.

La compagnia aerea Air Berlin sta dichiarando bancarotta ma otterrà un prestito per garantire i voli per il momento. Lo ha reso noto il governo tedesco.La compagnia è in fallimento dopo che Ethiad, il suo azionista di maggioranza, ha annunciato di non avere più finanziamenti disponibili. Ma il ministro dell'Economia tedesco ha assicurato che il governo garantirà un prestito di 150 milioni di euro per proseguire i voli per il momento. "Siamo in un momento - ha detto - in cui decine di migliaia di viaggiatori e turisti si trovano i molteplici luoghi di vacanza in tutto il mondo. I voli di ritorno di questi viaggiatori in Germania con Air Berlin non sarebbe stato altrimenti possibile".La compagnia ha dichiarato che con la chiusura dei fondi da parte di Ethiad non c'è altra possibilità per il futuro di Air Berlin. Gli aerei, fa sapere in una nota, continueranno comunque a volare. "Il governo, Lufthansa e altri partner", si legge ancora nel comunicato, "sosterranno Air Berlin nei suoi sforzi di ristrutturazione". In particolare, Lufthansa si è detta interessata "all'acquisto di alcune attività" della compagnia.