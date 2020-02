La vertenza Air Italy, licenziamento collettivo per 1450 dipendenti L'annuncio arriva al termine del primo confronto, in conferenza telefonica, questa mattina tra i liquidatori incaricati e i dipendenti di Air Italy, di base a Malpensa e a Olbia

Sta prendendo la peggiore delle pieghe possibili la crisi che coinvolge la compagnia aerea Air Italy.Licenziamento collettivo per tutti i 1.450 dipendenti, hanno annunciato questa mattina i commissari liquidatori della compagnia ai dirigenti riuniti in conference call a Olbia e Malpensa.L'annuncio arriva al termine del primo confronto, in conferenza telefonica, questa mattina tra i liquidatori incaricati e i dipendenti di Air Italy, di base a Malpensa e a Olbia.I liquidatori, spiega il comunicato della compagnia, hanno illustrato ai dipendenti la possibile evoluzione della procedura di liquidazione, confermando l’intenzione di adottare tutte le misure possibili di sostegno al reddito, compatibili a norma di legge con la procedura di liquidazione stessa.Verranno inoltre prese in considerazione tutte le possibilità di cessione di rami d’azienda, che comprendano il possibile mantenimento di tutti o di parte dei posti di lavoro.Inzialmente è sembrato che fosse imminente l'invio delle lettere di licenziamento. Poi però è intervenuta ancora una nota della compagnia. "Al momento non è partita alcuna lettera di licenziamento", dice. Nella nota ufficiale della società si parla della conferma della procedura di liquidazione in bonis, un iter che secondo il codice civile prevede 75 giorni di tempo, quindi entro maggio, per dare corso al licenziamento collettivo. Nel frattempo, ribadisce la stessa nota, la società si è impegnata ad esplorare la strada della cessione del ramo d'azienda per cercare di salvaguardare il più possibile i lavoratori."Regione Lombardia sta seguendo con attenzione il problema della messa in liquidazione della compagnia aerea Air Italy. Sto interloquendo con il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per comprendere come le nostre amministrazioni possano scongiurare che i circa 1.200 dipendenti restino senza lavoro". A scriverlo su Facebook e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Chiediamo dunque con urgenza al ministero per lo Sviluppo Economico (guidato da Stefano Patuanelli, ndr) il Tavolo, annunciato alla stampa, ma non ancora convocato, con tutti i soggetti interessati, territori compresi. Non si buttano parole al vento quando si e' di fronte a una situazione drammatica che incide cosi' pesantemente sulla vita delle persone", ha concluso Fontana.Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato per giovedì della prossima settimana i Sindacati, la regione Sardegna e la regione Lombardia sulla vicenda Air Italy. La Ministra, nella giornata di oggi, informa una nota, ha inoltre scritto ai liquidatori per formalizzare l'urgente richiesta di cambio della procedura, dal momento che la liquidazione danneggia pesantemente i lavoratori e la possibilità di garantire il trasporto aereo sulla Sardegna. Sempre per la prossima settimana sono in fase di preparazione incontri con la proprietà.La ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli, nella giornata di oggi, ha scritto ai liquidatori per "formalizzare l'urgente richiesta di cambio della procedura, dal momento che la liquidazione danneggia pesantemente i lavoratori e la possibilità di garantire il trasporto aereo sulla sardegna". lo si legge in una nota del ministero.