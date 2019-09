Isis Siria. Site, nuovo audio di Al Baghdadi con incitazione ad agire Al-Baghdadi "chiede ai combattenti di raddoppiare i loro sforzi", in particolare negli ambiti di preghiera, media, esercito e sicurezza

di Tiziana Di Giovannandrea Il portale Site ha dato notizia di un nuovo messaggio audio di Abu Bakr al Baghdadi. La direttrice del Site, Rita Katz, ha rilanciato il messaggio audio del fondatore del 'Califfato' che è stato pubblicato dalla Furqan Foundation, rete di propaganda dell'Isis.Nel messaggio il capo del sedicente stato islamico fa un discorso dal titolo "Agite!". Il messaggio audio di Al Baghdadi contiene riferiti temporali che risalgono alle battaglie dello scorso agosto.L'ultima apparizione in video di Al Baghdadi risale a circa 4 mesi e mezzo fa.Nell'audio, secondo il Site, al Baghdadi insiste sugli aspetti religiosi e fa commenti sulla seconda "battaglia di attrito" che ha visto tra il 2 e l'11 agosto ben 152 attacchi rivendicati dall'Isis in 10 provincie. La voce che si sente, secondo Rita Katz, sembra "decisamente" quella dell'estremista.Da quello di cui al Baghadi parla fa supporre che la registrazione audio sia abbastanza recente. Al Baghdadi esorta poi i combattenti jihadisti a raddoppiare gli sforzi, in particolare nel campo della predicazione, dei media, militare e della sicurezza.