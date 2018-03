Oggi la cerimonia Al via le Paralimpiadi invernali di PyeongChang con 26 italiani. No a sfilata comune tra le Coree Oggi cerimonia inaugurale dei giochi, con la prima storica partecipazione della Corea del Nord come segnale di disgelo, non si ripeterà la storica marcia dei coreani sotto una sola bandiera del 9 febbraio



Al via le Paralimpiadi di PyeongChang

Oggi in scena l’inaugurazione delle attese Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018, che si concluderanno il 18 marzo. Alle gare, che sono molto attese (è record di accrediti giornalistici), anche perché potrebbero rappresentare un’altra tappa dell’avvicinamento diplomatico tra le due Coree (Nord e Sud), parteciperanno in tutto 26 atleti italiani, che gareggeranno nel para Ice hockey, nello snowboard, lo sci alpino e lo sci nordico. Il portabandiera sarà Florian Planker, hockeista di 41 anni alla sesta partecipazione ai giochi invernali. In totale, i giochi mettono in palio 80 titoli e 240 medaglie e prevedono sei discipline: sci alpino, sci nordico, biathlon, hockey, curling, snowboard. 17 atleti su 26 fanno parte della squadra di para Ice hockey: la nazionale azzurra, il cui esordio ai Giochi Paralimpici risale a Torino 2006, è reduce dal 5° posto ai Mondiali coreani di Gangneung e punta a una medaglia, vista anche l’assenza della squadra russa, squalificata - su decisione dell’Ipc – per doping.Non si ripeterà, in occasione della cerimonia di oggi, la sfilata congiunta tra le due Coree che si è vista lo scorso 9 febbraio per l’inaugurazione delle Olimpiadi: niente bis, dunque, visto che ieri il Comitato paralimpico di Seul ha fatto sapere che ciascuna delegazione sfilerà sotto la propria bandiera. Per la Corea del Nord, che sarà presente a Pyeongchang con una delegazione di 24 persone, sarà il debutto in una Paralimpiade invernale. "Siamo delusi, ma rispettiamo la decisione presa dai due comitati paralimpici nazionali", ha detto il presidente del Comitato paralimpico internazionale (Ipc) Andrew Parsons, in un comunicato diffuso alla vigilia della cerimonia a Pyeongchang. "Nonostante una giornata di colloqui amichevoli e positivi tra i due comitati nel villaggio, entrambe le parti hanno concordato di non marciare nelle stesse condizioni dell'apertura dei giochi", ha spiegato Parsons, evidenziando comunque "l'enorme significato" della partecipazione della Corea del Nord.Ieri, nel villaggio paralimpico, gli azzurri hanno partecipato alla 'welcome ceremony', alla presenza di tutti i 26 atleti della squadra, lo staff tecnico al completo, la capo-missione Angelica Mastrodomenico e il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli. Alla cerimonia ha preso parte anche l'ambasciatore italiano Marco Della Seta. In serata, ha aperto la porte Casa Italia: il tema scelto è quello dei 5 sensi. Gli ospiti potranno vivere, infatti, un'esperienza sensoriale pensata con l'obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze italiane. A partire dal gusto, grazie alla partecipazione dell'Ifse, Italian Food Style Education, unica scuola di alta cucina riconosciuta quale eccellenza italiana dal segretariato generale della Repubblica. "La nostra ambizione è quella di far bene in tutte le discipline – ha dichiarato Pancalli – ci sono molti giovani esordienti che negli ultimi mesi hanno dimostrato di voler competere ad alti livelli”. Tutte le gare saranno , inclusa la cerimonia inaugurale