Italia in viaggio Al via il ponte di Ferragosto. Anas: traffico, bollino rosso fino a domenica mattina Sono iniziati venerdì mattina gli spostamenti locali e di lunga percorrenza alla vigilia del lungo ponte di ferragosto

Traffico autostradale (archivio, luglio 2017)

Nel weekend sono previsti sia trasferimenti di breve raggio verso le più vicine località di mare o montagna per chi trascorrerà lontano da casa solo il ponte ferragostano, sia quelli a lunga percorrenza. Sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas è stato rilevato, già dalla mattinata di venerdì 11 agosto, un incremento del numero di vacanzieri, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e verso i confini di stato in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.La circolazione sarà più intensa nell'intera giornata di sabato12 agosto e nella mattinata di domenica 13 agosto, contrassegnate da bollino rosso. In particolare, sono attesi aumenti dei flussi veicolari sulla statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia, lungo l'itinerario E45 verso Forlì-Cesena, sulla strada statale 309 "Romea" in Veneto ed Emilia Romagna, sulla statale 20 "del Colle di Tenda", lungo la strada statale 51 "di Alemagna" e la statale 16 "Adriatica", sulle intere dorsali 106 "Jonica", 18 "Tirrena Inferiore", Aurelia in Toscana e nel Lazio, Appia nel Lazio e in Campania, sulla strada statale 585 'Fondo valle del Noce', sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, in Sicilia sulla statale 113 "Settentrionale Sicula", lungo le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 "Palermo-Mazara del Vallo" e, sempre in Sicilia, sulla tangenziale di Catania. In Sardegna sulla statale 131 'Carlo Felice', sulla 129 'Trasversale Sarda', e sulla SS729 'Sassari Olbia'. AAnas ricorda che sabato 12, dalle 8 alle 22, domenica 13, dalle 7 alle 22 e martedì 15 agosto, sempre dalle 7 alle 22, proprio per agevolare lo scorrimento, sarà in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti.