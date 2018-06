Roma, al via il processo che vede imputata Virginia Raggi Oggi la prima udienza. Il sindaco di Roma, accusata di falso documentale, nell'ambito delle nomine al Comune di Roma, non era in aula. La prossima udienza fissata al 16 luglio. Sentenza non prima dell'autunno

Lei, Virginia Raggi, sindaco di Roma, come previsto non è stata presente in aula. Il processo che la vede imputata per falso documentale nell'ambito della nomina di Renato Marra a capo della Direzione Turismo del Campidoglio è cominciato oggi. La prima udienza si è svolta nell'aula 23 del Tribunale monocratico di Roma ed è durata pochi minuti.



​Il giudice Roberto Ranazzi, in apertura di udienza, ha riferito di avere "ottenuto dal presidente del tribunale di portare questo processo anche nella fase preferiale, quindi andremo avanti per tutto luglio e saremmo anche disponibili a chiudere il procedimento entro il 30 luglio". Una ipotesi che però è tramontata quasi subito alla luce dei testi citati dall'accusa e dalla difesa che porteranno, necessariamente, il processo a dopo l'estate. La sentenza, dunque, non arriverà prima dell'autunno.



Le prossime udienze

Il pm Francesco Dall'Olio ha citato, tra gli altri, l'ex capo di gabinetto del Comune, Carla Raineri, Rodolfo Murra, ex capo dell'avvocatura del Campidoglio, Fabrizio Santori, ex consigliere reginale Fdi, Roberta Bernardeschi, responsabile Direr (sindacato dei dirigenti regionali), Carolina Cirillo, dirigente Roma Capitale. La prossima udienza è stata fissata al 16 luglio quando verranno sentite tre operanti delle forze dell'ordine che hanno fatto le indagini.



Nelle udienze fissate in luglio verranno ascoltati gli altri testimoni citati dall'accusa. In particolare nell'udienza del 18 luglio verrà sentiti Maria Rosaria Turchi, ex responsabile dell'ufficio anticorruzione del Comune. Il 19 luglio Adriano Meloni, ex assessore al commercio del Comune, Leonardo Costanzo, ex capo staff di Meloni e Antonio De Santis, responsabile del personale del Campidoglio.



"Apprezziamo il rispetto del ruolo istituzionale nella volontà di concludere in breve il procedimento, sarebbe stato un segnale di efficienza della giustizia italiana, quasi un record. Poi certo, ci si scontra con la realtà delle cose e del calendario del tribunale ed è quindi naturale che ci vorranno alcuni mesi per completare le audizioni di tutti i testimoni". Lo hanno detto gli avvocati Emiliano Fasulo e Alessandro Mancori, difensori del sindaco di Roma, Virginia Raggi al termine della prima udienza.