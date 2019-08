Stati Uniti Sparatoria al termine di una partita tra squadre liceali: almeno 10 feriti in Alabama Gli spari sono avvenuti ieri sera al Ladd-Peebles Stadium di Mobile, dopo la partita tra le squadre dei licei di Leflore e Williamson. La maggior parte dei colpiti ha tra i 15 e i 18 anni

Condividi

I contorni precisi sono ancora da definire ma quello che già appare chiaro è che per l'ennesima volta gli Stati Uniti sono teatro di un episodio di violenza che coinvolge teenagers e che è attribuibile al facile accesso alle armi da fuoco. Al termine di una partita di football tra squadre di liceali, in Alabama, almeno dieci persone sono rimaste ferite in una sparatoria. La polizia ha reso noto che la maggior parte dei colpiti ha tra i 15 e i 18 anni.Gli spari sono avvenuti ieri sera al Ladd-Peebles Stadium di Mobile, dopo la partita tra le squadre dei licei di Leflore e Williamson, ha spiegato ai giornalisti il capo della polizia cittadina, Lawrence Battiste.Dei feriti, cinque sono in condizioni critiche, ha riferito l'affiliata della Cnn Wkrg.Non e' chiaro se ci sia stata una rissa prima degli spari. Al momento la polizia trattiene due persone in custodia.