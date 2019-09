Lo riferisce Sea Eye Alan Kurdi, evacuati cinque migranti. Uno ha tentato il suicidio Quattro sono minorenni

Cinque dei 13 migranti salvati dalla Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi medici. Lo conferma all'Ansa lo staff della Sea Eye, che da oltre una settimana è al largo di Malta in attesa di conoscere il posto dove sbarcare. Quattro delle persone evacuate sono minorenni, tre diciassettenni e un quindicenne. Per uno di loro è stata disposta l'evacuazione dopo un tentativo di suicidio.Secondo l'ong tedesca Sea Eye, proprietaria della nave un minore, un 17enne tunisino, è stato bloccato dopo un "tentativo di suicidio". Il giovane, insieme ad altre due persone, è stato prelevato dalla nave dai militari maltesi. altri due bambini, che soffrivano di attacchi di panico, sono stati portati a terra dai militari maltesi giovedì.Sono ora in tutto otto i migranti ancora a bordo della nave della ong tedesca.Un portavoce della Sea Eye, Gordon Isler, ha parlato di "dinamiche preoccupanti" a bordo. Per questo, ha aggiunto, la speranza è che il tribunale maltese presso il quale la ong ha fatto ricorso stamani, confermi in fretta che spetta a Malta farsi carico dei migranti, tratti in salvo nella zona di ricerca e soccorso maltese. La e autorità della Valletta, ha riferito Isler, hanno chiesto alla ong di riportare i migranti in Tunisia.