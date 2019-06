"Asso 25" Nave con 60 migranti a bordo cambia rotta verso Pozzallo Alarm Phone: i migranti avrebbero trascorso una notte alla deriva in acque di ricerca maltesi senza essere soccorsi

Condividi

Un'altra barca in pericolo nella #SAR maltese! Da ieri AlarmPhone é in contatto con una barca con 50pers a bordo. #Malta é stata informata ma non ha ancora mandato soccorso - i #migranti hanno passato la notte a mare. Malta deve prendersi le sue responsabilitá e mandare soccorso! pic.twitter.com/FvO8y5xWM7 — Alarm Phone (@alarm_phone) 6 giugno 2019

E' diretto verso Pozzallo - e non più verso Lampedusa - il rimorchiatore Asso 25 che ieri sera ha recuperato in mare 60 migranti."Secondo diverse fonti, Asso 25 ha eseguito un'operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza. Riteniamo che si stia dirigendo all'isola di Lampedusa, in Italia", aveva scritto su Twitter Alarm Phone, il servizio di linea telefonica che aiuta le persone che hanno bisogno in mare. Poi è giunta l'indicazione della Guardia Costiera di dirigersi al porto di Pozzallo e il rimorchiatore ha cambiato rotta. La Capitaneria di porto di Pozzallo è stata allertata per l'arrivo della nave, previsto nel pomeriggio.Secondo Alarm Phone i migranti avrebbero trascorso una notte alla deriva in acque di ricerca maltesi senza essere soccorsi.