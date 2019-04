Gli studenti contro il neo capo di Stato: 'Basta con il regime' Algeri, piazza in rivolta dopo la nomina di Bensalah, polizia spara lacrimogeni contro studenti

Algeri (AP Photo/Toufik Doudou)

Abdelkader Bensalah è stato designato capo di Stato ad interim dal Parlamento algerino. Lo riferiscono i media locali. La designazione, dopo le dimissioni di Abdelaziz Bouteflika, ha una durata stabilita di 90 giorni.Ma la gente, e in particolare gli studenti, sono di nuovo scesi in piazza: "Bensalah vattene" lo slogan che viene scandito dagli studenti, che chiedono "la fine del regime".Massiccio il dispiegamento di forze dell'ordine ad Algeri e nelle altre città del Paese. La polizia antisommossa ha sparato gas lacrimogeni per disperdere le manifestazioni degli studenti nei pressi del tunnel di accesso all'Ateneo della capitale.