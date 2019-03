L'annuncio Algeria, a sorpresa Abdulaziz Bouteflika non si ricandida per il quinto mandato. Elezioni rinviate Il presidente algerino si arrende alle proteste di massa in atto da giorni in tutto il Paese ma annuncia una "conferenza nazionale". Si dimette il premier, al suo posto il ministro dell'Interno Noureddine Bedoui

Dopo giorni di manifestazioni di piazza e di pressing crescente Abdulaziz Bouteflika si è arreso. Il presidente algerino che aveva annunciato la decisione di candidarsi ad un contestatissimo quinto mandato ha invece annunciato a sorpresa che non si presenterà alle elezioni. Contestualmente - a quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Aps che cita una nota della presidenza algerina - ha rinviato il voto del 18 aprile.Bouteflika, gravemente ammalato, era da settimane nel mirino di forti proteste di piazza che contestavano la sua decisione di candidarsi per un quinto mandato.Nel "messaggio alla nazione" di cui le agenzie danno notizia l'anziano leader avrebbe previsto il ritorno alle urne per la scelta del presidente solo dopo una "conferenza nazionale" e la formazione di un governo di "personalità competenti".In Algeria "non ci saranno elezioni presidenziali il prossimo 18 aprile", ma ci sarà "al più presto l'avvento di una nuova era". E' scritto chiaramente nel secondo punto del lungo "messaggio alla Nazione" del presidente diffuso dall'agenzia ufficiale Aps. "Si tratta di soddisfare una richiesta pressante che mi avete rivolto in tanti", prosegue il testo. "Il rinvio delle elezioni presidenziali che è stato reclamato arriva per placare i timori che si sono manifestati", prosegue il messaggio, insistendo sulla necessità di spianare la strada alla "serenità, alla tranquillità e alla sicurezza pubblica, con l'obiettivo di intraprendere insieme azioni di importanza storica che consentiranno di preparare al più presto l'avvento di una nuova era in Algeria".Immediate arrivano le dimissioni del premier in carica. "Ahmed Ouyahia ha rimesso il mandato", annuncia la TV Ennahar citata dall'agenzia Reuters. Al suo posto assume l'incarico il ministro dell'Interno Noureddine Bedoui, nell'ambito del massiccio rinnovamento voluto dallo stesso Bouteflika. "Ho deciso di procedere con alcuni importanti cambiamenti all'interno del governo nel prossimo futuro. Questi cambiamenti saranno una risposta adeguata alle aspettative", scrive nel messaggio alla nazione.Bouteflika è tornato ieri in Algeria, dopo due settimane di ricovero in un ospedale svizzero. La popolazione, soprattutto i giovani, è scesa a migliaia nelle strade per opporsi a una sua ricandidatura. Festeggiamenti sono iniziati nel centro di Algeri, con macchine che percorrono le vie suonando i clacson.