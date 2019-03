Noureddine Bedoui Algeria: il nuovo premier annuncia un governo tecnico aperto a tutti

Il nuovo premier algerino, Noureddine Bedoui, ha promesso la formazione di un governo tecnico aperto al contributo di tutti gli schieramenti politici e che rappresenti "tutti i settori della società, in particolare i giovani".Nella sua prima conferenza stampa da primo ministro dell'Algeria, Bedoui ha spiegato che il rinvio delle elezioni presidenziali è stato attuato "in risposta alla volontà popolare".Ha invitato inoltre l'opposizione "al dialogo su tutti i temi per superare le reciproche differenze". Il 59enne ex ministro dell'Interno ha promesso infine di istituire "un tavolo di negoziato con tutti i partiti del Paese dopo la formazione del governo".