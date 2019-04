20 anni alla guida del Paese Algeria, il presidente Bouteflika si è dimesso La notizia è rilanciata dai media algerini che citano l'agenzia ufficiale di stampa Aps

Svolta in Algeria: il presidente Abdelaziz Bouteflika ha rassegnato le dimissioni. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Aps. Le dimissioni dell'82nne capo di Stato, gravemente malato, arrivano dopo numerose settimane di proteste popolari in tutto il Paese.Bouteflika ha notificato la propria decisione in maniera ufficiale al presidente del Consiglio costituzionale. L'82enne lascia l'incarico dopo 20 anni alla guida del Paese. Le proteste avevano già spinto Bouteflika a rinunciare alla candidatura per il quinto mandato.Le dimissioni sono state formalizzate dopo il nuovo pressing esercitato dai militari, che hanno definito "chiara e irrevocabile" la richiesta di applicazione dell'articolo 102 della Costituzione algerina, ovvero il riconoscimento da parte dello Stato dell'impossibilità di Bouteflika di svolgere le sue funzioni. Ieri la presidenza algerina aveva annunciato che il capo dello stato avrebbe compiuto il passo indietro entro la scadenza dell'attuale mandato, ovvero prima del 28 aprile. Le dimissioni sono arrivate oggi.