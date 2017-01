Radio anch'io Alitalia. Calenda: "Azienda è stata gestita male. No dichiarazioni esuberi senza piano industriale" "Nessuna azienda si salva senza piano industriale".

La situazione di Alitalia ci dice che l'azienda "è stata gestita male". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda parlando a Radio anch'io rispondendo a una domanda sulla situazione della compagnia aerea e sul rischio di esuberi. "È un'azienda - ha detto - totalmente privata che ha problemi significativi di gestione. Non esiste che si parli di esuberi prima di parlare di piano industriale. Nessuna azienda si salva senza piano industriale". Il ministro ha affermato che le colpe della gestione di Alitalia "non devono ricadere sui lavoratori". Calenda ha ricordato che l'azienda è privata e che il giudizio spetta agli azionisti ma che il Governo non vuole sentire parlare di esuberi prima di parlare del piano industriale.